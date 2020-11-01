В Берлине протестуют экологи. Они несогласны с открытием нового аэропорта, который строили 14 лет
Новости Германии. В Берлине после 14 лет строительства открылся новый международный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в первый же день работы около воздушной гавани проходят протесты.
У здания собрались представители природоохранных организаций, местные жители и водители такси.
Экологи заявляют, что «цинично открывать аэропорт во время климатического кризиса». В свою очередь таксисты недовольны тем, что администрация воздушной гавани допустила на территорию всего 300 автомобилей из семи тысяч, работающих в Берлине.
Решение о строительстве нового аэропорта было принято в 1996 году, однако началось оно только спустя 10 лет. Эта воздушная гавань стала главным долгостроем в истории ФРГ. Смета его строительства выросла с 3 до 6 миллиардов евро.