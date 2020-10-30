Евросоюз подготовит единую стратегию тестирования на коронавирус, отслеживания контактов и вакцинации. Решение принято во время экстренной видеоконференции по борьбе со второй волной пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры ЕС выразили обеспокоенность сложившейся эпидемиологической обстановкой и призвали граждан готовиться к длительному соблюдению санитарных мер.
На фоне роста числа зараженных больницы стран переполнены, в связи с чем Еврокомиссия выделила 220 миллионов евро для транспортировки пациентов между странами ЕС. Кроме того, участники саммита заявили о необходимости оставить внутренние границы стран открытыми с целью бесперебойных поставок товаров, а также перемещений граждан.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 миллионов. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Северной и Южной Америке, а также Европе, где инфицированы уже свыше 10 миллионов жителей.
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