На пост президента Молдовы претендуют 8 кандидатов

Новости Молдовы. В Молдове выбирают президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным социологов, конкуренцию ему может составить только лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах в 2016 году.