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На пост президента Молдовы претендуют 8 кандидатов

01 ноября 2020 12:19
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Новости Молдовы. В Молдове выбирают президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако все опросы называют фаворитом действующего главу государства Игоря Додона.

Наблюдатели от СНГ положительно оценили ход подготовки к президентским выборам в Молдове

На пост президента Молдовы претендуют 8 кандидатов-1

По данным социологов, конкуренцию ему может составить только лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах в 2016 году.

Она уже обвинила власти в подготовке фальсификаций и пригрозила инициировать акции протеста.

На пост президента Молдовы претендуют 8 кандидатов-4

Политологи не исключают очередной цветной революции.

Действующий президент страны Игорь Додон предупредил об опасности дестабилизации в стране после выборов и призвал зарубежных партнеров, финансирующих оппозицию, не вмешиваться во внутренние дела страны.

# Выборы # Игорь Додон # Майя Санду # Фотофакт

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