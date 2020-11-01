На пост президента Молдовы претендуют 8 кандидатов

Новости Молдовы. В Молдове выбирают президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако все опросы называют фаворитом действующего главу государства Игоря Додона.
Наблюдатели от СНГ положительно оценили ход подготовки к президентским выборам в Молдове
По данным социологов, конкуренцию ему может составить только лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах в 2016 году.
Она уже обвинила власти в подготовке фальсификаций и пригрозила инициировать акции протеста.
Политологи не исключают очередной цветной революции.
Действующий президент страны Игорь Додон предупредил об опасности дестабилизации в стране после выборов и призвал зарубежных партнеров, финансирующих оппозицию, не вмешиваться во внутренние дела страны.