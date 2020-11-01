В Афинах +20, в Москве +3. Погода в Европе на неделю со 2 по 8 ноября

В Париже синоптики обещают облачность, ветер и дождь. Столбик термометра здесь покажет +18, рассказали в программе «Плюс-минус».
В начале ноября будет тепло, осадков не ожидается. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Париже синоптики обещают облачность, ветер и дождь. Столбик термометра здесь покажет +18, рассказали в программе «Плюс-минус».
В начале ноября будет тепло, осадков не ожидается. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Вене и Риме также вероятны дожди, но чуть прохладнее. В Мадриде +18°C и солнечно.
В столице Болгарии +14 градусов, +12°C в Анкаре. В Афинах значительно теплее: здесь обещают 20 градусов тепла.
На контрасте Прибалтика. Дождливо и ветрено будет в Риге – около 9 тепла, в Вильнюсе +8°C. В Варшаве обещают без осадков и +11°C.
В Киеве – дождь и всего 7 градусов тепла. Ну а самая ноябрьская температура ожидается в Москве, там будет +3°C.