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В Афинах +20, в Москве +3. Погода в Европе на неделю со 2 по 8 ноября

01 ноября 2020 11:56
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В Париже синоптики обещают облачность, ветер и дождь. Столбик термометра здесь покажет +18, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В начале ноября будет тепло, осадков не ожидается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Афинах +20, в Москве +3. Погода в Европе на неделю со 2 по 8 ноября-1

В Вене и Риме также вероятны дожди, но чуть прохладнее. В Мадриде +18°C и солнечно.

В столице Болгарии +14 градусов, +12°C в Анкаре. В Афинах значительно теплее: здесь обещают 20 градусов тепла.

В Афинах +20, в Москве +3. Погода в Европе на неделю со 2 по 8 ноября-4

На контрасте Прибалтика. Дождливо и ветрено будет в Риге – около 9 тепла, в Вильнюсе +8°C. В Варшаве обещают без осадков и +11°C.

В Афинах +20, в Москве +3. Погода в Европе на неделю со 2 по 8 ноября-7

В Киеве – дождь и всего 7 градусов тепла. Ну а самая ноябрьская температура ожидается в Москве, там будет +3°C.  

# Погода # Ирина Смольская # Фотофакт

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