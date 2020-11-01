В Афинах +20, в Москве +3. Погода в Европе на неделю со 2 по 8 ноября

В Париже синоптики обещают облачность, ветер и дождь. Столбик термометра здесь покажет +18, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Вене и Риме также вероятны дожди, но чуть прохладнее. В Мадриде +18°C и солнечно.

В столице Болгарии +14 градусов, +12°C в Анкаре. В Афинах значительно теплее: здесь обещают 20 градусов тепла.