Стоимость электроэнергии в США к осени вырастет на 20%, а в некоторых штатах – на 50%

Американцы до сих не могут оправиться от шока, получив счета за электричество. Многие из них уже не в состоянии их оплатить. К осени стоимость электроэнергии вырастет на 20 %, а в некоторых штатах и вовсе на 50 %. По данным специалистов, причиной резкого скачка цен стало подорожание газа. Это уже заставило американцев пересмотреть расходы семейного бюджета. Новое повышение может просто опустошить их кошельки. Некоторые в целях экономии готовы переехать из крупных городов в маленькие, где меньше и цены.

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