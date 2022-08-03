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Стоимость электроэнергии в США к осени вырастет на 20%, а в некоторых штатах – на 50%

03 августа 2022 15:55
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Новости США. За опасными внешнеполитическими играми власти США не заметили, что внутри страны возникла довольно напряженная ситуация, которая может закончиться социальным взрывом. Из-за проводимой Белым домом экономической политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость электроэнергии в США к осени вырастет на 20%, а в некоторых штатах – на 50%-1

Американцы до сих не могут оправиться от шока, получив счета за электричество. Многие из них уже не в состоянии их оплатить. К осени стоимость электроэнергии вырастет на 20 %, а в некоторых штатах и вовсе на 50 %. По данным специалистов, причиной резкого скачка цен стало подорожание газа. Это уже заставило американцев пересмотреть расходы семейного бюджета. Новое повышение может просто опустошить их кошельки. Некоторые в целях экономии готовы переехать из крупных городов в маленькие, где меньше и цены.

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# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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