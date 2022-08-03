Жара в Италии разрушает виноделие и производство оливкового масла

Новости Италии. Засуха в Италии наносит сокрушительный удар по экономике страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальная жара может уничтожить одни из самых прибыльных сфер – виноделие и производство оливкового масла.

Фермерам катастрофически не хватает воды для полива виноградников и садов. Из-за этого как минимум 40 % урожая винограда уже потеряно. В отчаянии и производители оливкового масла. В 2022 году они могут остаться без сырья. Деревья осыпаются, не давая плодам созреть. Теперь фермеры на свой риск тратят большие деньги, чтобы спасти урожай. При этом они не уверены, что смогут окупить затраты.

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