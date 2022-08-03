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Британцы опасаются, что не смогут справиться с кризисом – эксперты прогнозируют новое повышение цен

03 августа 2022 10:24
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Новости Великобритании. Британцы не знают, на чем экономить в случае нового роста цен. 13 % граждан заявили, что больше не смогут урезать свои расходы, так как они уже сократили почти все статьи трат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы опасаются, что не смогут справиться с кризисом – эксперты прогнозируют новое повышение цен-1

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела массовая британская ежедневная газета. Как отмечает издание, страна уже находится на пределе. Многие британцы опасаются, что не смогут справиться с кризисом. Тем временем эксперты прогнозируют новое повышение цен. Уже к осени инфляция в стране может составить 12 %. Самым дорогим расходом станет электроэнергия, ее стоимость может возрасти в три раза.

# Экономический кризис # Фотофакт

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