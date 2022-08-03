Британцы опасаются, что не смогут справиться с кризисом – эксперты прогнозируют новое повышение цен

Новости Великобритании. Британцы не знают, на чем экономить в случае нового роста цен. 13 % граждан заявили, что больше не смогут урезать свои расходы, так как они уже сократили почти все статьи трат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела массовая британская ежедневная газета. Как отмечает издание, страна уже находится на пределе. Многие британцы опасаются, что не смогут справиться с кризисом. Тем временем эксперты прогнозируют новое повышение цен. Уже к осени инфляция в стране может составить 12 %. Самым дорогим расходом станет электроэнергия, ее стоимость может возрасти в три раза.