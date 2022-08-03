Европейский турбизнес терпит крах. Индустрии не хватает рабочих рук

Туристическая отрасль Европы переживает кризис. Сектору не хватает рабочих рук. Об этом говорится в исследовании Всемирного совета по путешествиям и туризму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сложившейся ситуации больше всего пострадает Италия, так как в этом сезоне на Апеннинском полуострове не хватает 250 тысяч работников. В британском турбизнесе останутся незакрытыми почти 130 тысяч позиций, а во Франции примерно 50 тысяч. В некоторых странах сложившуюся проблему пытаются решить за счет мигрантов. Однако в Великобритании правительство выступает против приезда временных сотрудников из-за рубежа.