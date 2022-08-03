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В горнодобывающем регионе Чили образовалась 200-метровая воронка

03 августа 2022 13:44
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Новости Чили. В горнодобывающем регионе Чили образовалась гигантская воронка. Ее диаметр около 25 метров, а глубина составляет почти 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горнодобывающем регионе Чили образовалась 200-метровая воронка-1

Отверстие появилось рядом с медным рудником. А в 600 метрах от нее расположены медицинский центр и несколько домов. Сейчас на месте работают специалисты. Эксперты пытаются выяснить причину ее возникновения. Предварительно воронка образовалась в результате многочисленных работ по добыче полезных ископаемых, которые ведутся в этом районе.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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