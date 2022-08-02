В Минэкономики Латвии отказались озвучивать количество оставшегося газа

Новости Латвии. В парламенте Латвии заявили, что в случае суровой зимы стране может не хватить газа. Причем не только для отопления, но и для выработки электроэнергии, а также работы промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На просьбу парламентариев показать подробный отчет о том, сколько газа у Латвии есть сейчас и сколько она еще планирует приобрести, в Минэкономики строго отказали. Что вызвало возмущение депутатов. Впрочем, возможно, в министерстве просто не знают ответа на данный вопрос. Осторожничают в прогнозах в том числе и в ЕС. Хватит ли газа на зиму, а главное, смогут ли граждане оплатить его, пока неизвестно. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ситуацию с поставками и стоимостью голубого топлива он назвал неопределенной. Напомним, если сравнивать с ценами 2021 года, стоимость газа выросла в 10 раз.

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