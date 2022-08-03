В Подмосковье горит склад интернет-магазина Ozon. Компания уже сделала первое заявление

Новости России. Пожар в Подмосковье, который заставляет волноваться даже белорусских покупателей. Там загорелся склад одного из крупнейших российских интернет-магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь охватил 35 тысяч квадратных метров. Для тушения задействованы два вертолета. Более тысячи сотрудников были эвакуированы. Сообщается об 11 пострадавших. Двое из них в больнице. В кампании уже заявили, что покупателям и продавцам будут выплачены компенсации за сгоревшие товары.