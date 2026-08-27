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Новости по тегу #Визы

Власти США готовят крупнейший в истории отзыв виз
27 августа 2026 06:37

Власти США готовят крупнейший в истории отзыв виз

Совет Республики ратифицировал соглашения о визах с пятью странами
29 октября 2025 13:54

Совет Республики ратифицировал соглашения о визах с пятью странами

Испания перестала выдавать визы россиянам по «техническим причинам»
14 сентября 2025 13:55

Испания перестала выдавать визы россиянам по «техническим причинам»

США существенно осложнили выдачу виз для граждан РБ и РФ
07 сентября 2025 20:01

США существенно осложнили выдачу виз для граждан РБ и РФ

США начнут выдавать туристические визы под залог
05 августа 2025 13:51

США начнут выдавать туристические визы под залог

На портале «Е-Паслуга» можно получить въездную визу в электронном виде
20 марта 2025 06:54

На портале «Е-Паслуга» можно получить въездную визу в электронном виде

Союзный безвиз начал действовать 11 января
11 января 2025 07:36

Союзный безвиз начал действовать 11 января

Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступает в силу 11 января
10 января 2025 17:07

Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступает в силу 11 января

Шри-Ланка досрочно разрешила безвизовый въезд для белорусов
03 сентября 2024 18:00

Шри-Ланка досрочно разрешила безвизовый въезд для белорусов

На «Бацькавай булке» ожидают принять более 20 тыс. гостей – на приток туристов повлиял безвиз
06 августа 2024 17:35

На «Бацькавай булке» ожидают принять более 20 тыс. гостей – на приток туристов повлиял безвиз

«Это издевательство над нашими гражданами». Через что проходят белорусы ради визы в ЕС – Авдонин
22 июля 2024 16:33

«Это издевательство над нашими гражданами». Через что проходят белорусы ради визы в ЕС – Авдонин

Беларусь и Иордания планируют отменить визы для владельцев диппаспортов
23 мая 2024 07:20

Беларусь и Иордания планируют отменить визы для владельцев диппаспортов