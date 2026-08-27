Новости по тегу #Визы

Под удар могут попасть до 200 тысяч иностранцев, въехавших в страну по туристическим или деловым визам категорий B1 и B2, а затем подавших заявления на убежище.
Парламентарии также ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Турцией. Теперь водители, занятые в международных грузо- и пассажироперевозках, смогут находиться на территории страны – партнера до 90 дней без виз.
Сроки возобновления работы пока не называются.
Новые условия не распространяются на визы категорий A, G, C2, C3 и дипломатические визы.
Сумма будет варьироваться от 5 до 15 тысяч долларов. Кто и сколько должен будет заплатить по своему усмотрению будут решать работники американских консульств.
Сервис «Е-Паслуга» предоставляет все больше возможностей не только для иностранцев. С его помощью белорусы могут пройти более 450 административных процедур.
Договор не актуален для тех, кому ограничен въезд на территорию Беларуси или России.
Срок пребывания иностранцев на территориях Союзного государства считается с даты въезда в одну из стран.
Им можно воспользоваться уже сейчас, а не с 1 октября, как планировалось ранее. Нововведение также стало актуальным для жителей еще 37 стран. Такое резкое изменение власти объясняют проблемами с недавно введенной системой выдачи электронных виз и огромными очередями в аэропортах.
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