Захарова ответила на слова Каллас о российских технологиях

С критикой заявления главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас выступила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала ее высказывания о технологической слабости России и успехах в общественных науках критично безграмотными. Об этом пишет ТАСС.

В качестве ответа она привела примеры российских успехов – строительство Крымского моста, запуски ракет с космодрома «Восточный» и создание комплекса «Орешник».

Также Захарова отметила, что без развитого обществознания невозможно эффективное управление страной, как это делает Китай.

В завершение она иронично откомментировала высказывания Каллас, сравнив их с известным высказыванием Аннелены Бербок, которая ранее оговорилась, сказав о развороте на 360 (градусов).

Фото: МИД РФ