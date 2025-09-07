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Захарова ответила на слова Каллас о российских технологиях

07 сентября 2025 14:48
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Захарова ответила на слова Каллас о российских технологиях-0

С критикой заявления главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас выступила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала ее высказывания о технологической слабости России и успехах в общественных науках критично безграмотными. Об этом пишет ТАСС.

В качестве ответа она привела примеры российских успехов – строительство Крымского моста, запуски ракет с космодрома «Восточный» и создание комплекса «Орешник».

Также Захарова отметила, что без развитого обществознания невозможно эффективное управление страной, как это делает Китай.

В завершение она иронично откомментировала высказывания Каллас, сравнив их с известным высказыванием Аннелены Бербок, которая ранее оговорилась, сказав о развороте на 360 (градусов).

Фото: МИД РФ

# Международная политика # Мария Захарова

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