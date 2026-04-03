«Какие права человека?» Лукашенко про истинные причины конфликта на Ближнем Востоке

Возможности столичной медицины – на всю страну. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, открывая новую городскую поликлинику в Минске. Речь уже не о точечном проекте, а о выстраивании системы. Новая поликлиника стала поводом поговорить о будущем всего здравоохранения: от технологий и доступности до принципов, на которых она должна работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как это часто бывает, формат сегодняшней встречи вышел далеко за рамки открытия поликлиники. Без протокольной дистанции – с врачами, пациентами, жителями. О нагрузке, о доверии к системе, о том, почему отношение к человеку в белом халате формирует отношение к государству в целом.

Лукашенко поручил сделать столичную медицину доступной для жителей регионов.

Затронули и более широкий контекст – международную повестку, причины глобальной нестабильности и их влияние на экономику и социальную сферу. Еще раз про американский взгляд на мир и все-таки настоящую «демократию».