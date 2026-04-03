«Какие права человека?» Лукашенко про истинные причины конфликта на Ближнем Востоке

Возможности столичной медицины – на всю страну. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, открывая новую городскую поликлинику в Минске. Речь уже не о точечном проекте, а о выстраивании системы. Новая поликлиника стала поводом поговорить о будущем всего здравоохранения: от технологий и доступности до принципов, на которых она должна работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как это часто бывает, формат сегодняшней встречи вышел далеко за рамки открытия поликлиники. Без протокольной дистанции – с врачами, пациентами, жителями. О нагрузке, о доверии к системе, о том, почему отношение к человеку в белом халате формирует отношение к государству в целом.
Лукашенко поручил сделать столичную медицину доступной для жителей регионов.
Затронули и более широкий контекст – международную повестку, причины глобальной нестабильности и их влияние на экономику и социальную сферу. Еще раз про американский взгляд на мир и все-таки настоящую «демократию».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какие права человека? Какая демократия? Нефть. И ради этого будут убивать, будут закидывать ракетами – будут все делать. Будут гибнуть американцы ради того, чтобы они там и другие нормально или даже хорошо жили, миллиарды зарабатывали.
Это не наша политика. Мы так не можем строить свою политику. Но мы увидели истинное лицо этих людей, которые когда-то хотели, чтобы так же было у нас. У нас будет так, как вы решите. Хотите так, как у них, будет так. Хотите, как немногие, отдельные, реформ – пожалуйста. Я вам могу за сутки организовать эти реформы. Я научился, умею это делать. За демократию, права человека и еще чего-то…
Вот права человека. Чтобы могли прийти в самую современную поликлинику, если не дай бог, недуг какой-то, получить помощь. Чтобы могли получить работу. Чтобы получили какую-то копейку, чтобы прожить можно было, прокормить семью.
Разговор открытый, запретных тем нет. Первый диагностировал проблему Ближнего Востока.