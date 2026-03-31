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США пересмотрят отношения с НАТО после войны с Ираном

31 марта 2026 13:35
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Ближневосточный конфликт нанес серьезный удар по отношениям между США и Европой. Вашингтон после войны с Ираном намерен пересмотреть сотрудничество с НАТО и не в сторону укрепления. Об этом заявили в администрации Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США пересмотрят отношения с НАТО после войны с Ираном-2

Соединенные Штаты Америки очень обиделись на европейских союзников по альянсу за то, что те не поддержали нападение на Исламскую Республику и отказались помогать им в этом конфликте. Вашингтон очень разочаровало и разозлило то, что Испания, Великобритания и Италия запретили использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану.

США пересмотрят отношения с НАТО после войны с Ираном-4

Марко Рубио, государственный секретарь США:
НАТО полезна для Вашингтона, поскольку позволяет дислоцировать солдат и военную технику за пределами Соединенных Штатов. Однако, если альянс сводится лишь к тому, что США защищают Европу в случае нападения, но при этом Вашингтону отказывают в использовании баз, когда он в этом нуждается, это не является хорошим соглашением.

Заявление Рубио может иметь серьезные последствия для НАТО и отношений Вашингтона с альянсом. Президент США давно критикует военный блок за его нежелание увеличить расходы на оборону и рассматривает возможность вывода американского контингента из Германии.
 

# США # НАТО

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