США пересмотрят отношения с НАТО после войны с Ираном

Ближневосточный конфликт нанес серьезный удар по отношениям между США и Европой. Вашингтон после войны с Ираном намерен пересмотреть сотрудничество с НАТО и не в сторону укрепления. Об этом заявили в администрации Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соединенные Штаты Америки очень обиделись на европейских союзников по альянсу за то, что те не поддержали нападение на Исламскую Республику и отказались помогать им в этом конфликте. Вашингтон очень разочаровало и разозлило то, что Испания, Великобритания и Италия запретили использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

НАТО полезна для Вашингтона, поскольку позволяет дислоцировать солдат и военную технику за пределами Соединенных Штатов. Однако, если альянс сводится лишь к тому, что США защищают Европу в случае нападения, но при этом Вашингтону отказывают в использовании баз, когда он в этом нуждается, это не является хорошим соглашением.

Заявление Рубио может иметь серьезные последствия для НАТО и отношений Вашингтона с альянсом. Президент США давно критикует военный блок за его нежелание увеличить расходы на оборону и рассматривает возможность вывода американского контингента из Германии.

