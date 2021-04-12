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«Событие, ставшее поворотным в мировой истории». Космонавты с МКС поздравляют с 60-летием со дня первого полёта человека в космос

12 апреля 2021 11:46
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12 апреля – день первого полета человека в космос. С 1969 года эта дата отмечается во всем мире как Всемирный день авиации и космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года в космосе побывали более 500 человек из разных стран.

Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Как в Беларуси отметят эту дату?

«Событие, ставшее поворотным в мировой истории». Космонавты с МКС поздравляют с 60-летием со дня первого полёта человека в космос-1

60 лет назад именно советский космонавт первым в мире совершил один оборот вокруг Земли, после чего удачно приземлился в Саратовской области. Этот день, как и сам Юрий Гагарин, навсегда вошли в историю.

«Событие, ставшее поворотным в мировой истории». Космонавты с МКС поздравляют с 60-летием со дня первого полёта человека в космос-4

– Дорогие друзья! Приветствуем вас с борта Международной космической станции.
– Ровно 60 лет назад 12 апреля произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории.

«Событие, ставшее поворотным в мировой истории». Космонавты с МКС поздравляют с 60-летием со дня первого полёта человека в космос-7

Наши ученые-конструкторы продемонстрировали тогда неоспоримое превосходство отечественных технологий и сделали нас первой космической державой. А легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей, для нас в том числе.

Сегодня в честь первого космонавта под Брестом на малой родине первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука установят бронзовый бюст Юрия Гагарина.

«Событие, ставшее поворотным в мировой истории». Космонавты с МКС поздравляют с 60-летием со дня первого полёта человека в космос-10

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# Космос # Юрий Гагарин # Петр Климук # Олег Новицкий # Фотофакт

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