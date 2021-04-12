Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Как в Беларуси отметят эту дату?

В мире отмечают День космонавтики. 12 апреля ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.