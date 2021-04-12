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Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Как в Беларуси отметят эту дату?

12 апреля 2021 06:28
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В мире отмечают День космонавтики. 12 апреля ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Как в Беларуси отметят эту дату?-1

На его борту находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области и навсегда вошел в мировую историю.

Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Как в Беларуси отметят эту дату?-4

И сегодня в честь первого космонавта под Брестом, на малой родине нашего первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука установят бронзовый бюст Юрия Гагарина.

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# Космос # общество # Юрий Гагарин # Петр Климук # Фотофакт

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