Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос. Как в Беларуси отметят эту дату?

В мире отмечают День космонавтики. 12 апреля ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мире отмечают День космонавтики. 12 апреля ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его борту находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области и навсегда вошел в мировую историю.
И сегодня в честь первого космонавта под Брестом, на малой родине нашего первого белорусского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука установят бронзовый бюст Юрия Гагарина.
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