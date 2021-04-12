В Сочи около тысячи лыжников устроили массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах

Новости России. В Сочи прошел необычный массовый спуск на лыжах. Около тысячи человек в купальных и карнавальных костюмах прокатились по горнолыжному склону курорта Роза Хутор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы фестиваля разработали собственную цифровую платформу, к которой подключились участники со всех гор мира, чтобы устроить всемирные спуски.