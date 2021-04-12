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В Сочи около тысячи лыжников устроили массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах

12 апреля 2021 09:29
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Новости России. В Сочи прошел необычный массовый спуск на лыжах. Около тысячи человек в купальных и карнавальных костюмах прокатились по горнолыжному склону курорта Роза Хутор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочи около тысячи лыжников устроили массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах-1

В Сочи около тысячи лыжников устроили массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах-3

Организаторы фестиваля разработали собственную цифровую платформу, к которой подключились участники со всех гор мира, чтобы устроить всемирные спуски.

В Сочи около тысячи лыжников устроили массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах-6

Пока одни райдеры спускались на лыжах и сноубордах с высоты более 1000 метров в бикини и карнавальных костюмах по склонам Красной Поляны, другие покоряли онлайн-вершины.

# Спортивный праздник # Фотофакт

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