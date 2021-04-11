Есть даже лунная и марсианская программы. Какие перспективы у космической отрасли Беларуси?

Новости Беларуси. Даже в высокотехнологичных странах бизнес не так охотно берется за подобные проекты. В основном, будь-то Беларусь, Китай или США, основную нагрузку в реализации космических программ берет на себя государство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, белорусы и россияне планируют через три года запустить в космос новый спутник дистанционного зондирования Земли. Уникальный аппарат позволит не только делать фактические снимки околоземной поверхности сверхвысокого качества, но и давать заблаговременные прогнозы. Вместе с тем ученые обеспокоены и предлагают пути решения проблем мощной радиации и создают защитные экраны для аппаратуры. Усложняет работу ученым и космонавтам также космический мусор.





Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Есть международные договоренности, целая международная программа по очистке околоземной орбиты, космического пространства от космического мусора, потому что запускается очень много разных спутников – и малых, и больших, разного целевого назначения. Многие уже давно вышли из строя, завершили свою работу, но по-прежнему не утилизируются, находятся в космическом пространстве, мешают работать.

Космическая отрасль Беларуси сегодня – это 4 тысячи специалистов. Большие планы у белорусов в рамках Союзного государства. Две страны представляют уже семь совместных научно-технических программ космической отрасли. Работают по ГОСТу. Кстати, на МКС тоже задействовано белорусское оборудование. В планах – создание новых технологий, их использование и сертификация. Разработают 60 стандартов в области использования космической информации по международным требованиям.





Сергей Золотой, директор НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Допустим, МЧС не интересно смотреть на космический снимок и на нем находить температурную аномалию, а им интересен уже подтвержденный факт, что это пожар, плюс еще желательно знать площадь. Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно космический снимок обработать, дешифрировать.

К белорусским разработкам не теряют интерес ученые и бизнес Китая, Казахстана и Армении. В планах у наших ученых есть даже лунная и марсианская программы. В освоении тяжелейших и по-настоящему прорывных проектов не помешало бы пригласить к сотрудничеству и крупные мировые компании. – Когда уже будем звонить Илону Маску?

Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Мы все время проводим Белорусский космический конгресс. Обратимся к ведущим мировым лидерам для того, чтоб их пригласить. Тем более что сегодня технологии, как вы видите, не обязательно требуют у человека приехать сюда. Он может дистанционно выступить перед белорусской аудиторией. Я думаю, что это для него не так сложно. Надеюсь, на какую-то пресс-конференцию для такой страны, как наша Беларусь, он тоже сможет найти время.





Новому поколению космонавтов есть у кого учиться. Кстати, не исключено, что уже совсем скоро в этой сфере появятся новые звезды.





Оксана Семашко, корреспондент:

Национальная академия наук предложила Роскосмосу целую группу новых космонавтов. Пока рассматривают. Не исключено, что среди тех, кто отправится покорять космос, будут и представительницы прекрасного пола.