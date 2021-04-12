Прямой эфир

Памятник принцу Филиппу хотят установить в центре Лондона

12 апреля 2021 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В центре Лондона установят памятник герцогу Эдинбургскому Филиппу – супругу королевы Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее предложение поддержали британские парламентарии.  

Памятник принцу Филиппу хотят установить в центре Лондона-1

Предполагается, что памятник появится на улице, которая связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью.  

Памятник принцу Филиппу хотят установить в центре Лондона-4

Согласно опросу, почти 90 % жителей Соединенного Королевства считает, что необходимо увековечить заслуги принца Филиппа перед страной. Пожертвования на создание памятника сможет внести любой желающий.

Читайте также:

Букингемский дворец назвал дату и место прощания с принцем Филиппом

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского

Тысячи людей несут цветы к Букингемскому дворцу в память о принце Филиппе. Объявлен национальный траур

# Некролог # принц Филипп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во время стрельбы в Сиэтле пострадали четыре человека, в том числе подросток
12 апреля 2021 09:15

Во время стрельбы в Сиэтле пострадали четыре человека, в том числе подросток

В Европе прошли акции протеста против коронавирусных ограничений. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ
12 апреля 2021 08:42

В Европе прошли акции протеста против коронавирусных ограничений. Для разгона людей полиция применила слезоточивый газ

Самая маленькая водяная лилия в мире, парк орхидей и поле с хризантемами. Чем удивят в Китае на выставке флористики?
12 апреля 2021 08:09

Самая маленькая водяная лилия в мире, парк орхидей и поле с хризантемами. Чем удивят в Китае на выставке флористики?