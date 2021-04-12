Памятник принцу Филиппу хотят установить в центре Лондона

Новости Великобритании. В центре Лондона установят памятник герцогу Эдинбургскому Филиппу – супругу королевы Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее предложение поддержали британские парламентарии.
Новости Великобритании. В центре Лондона установят памятник герцогу Эдинбургскому Филиппу – супругу королевы Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее предложение поддержали британские парламентарии.
Предполагается, что памятник появится на улице, которая связывает Букингемский дворец с Трафальгарской площадью.
Согласно опросу, почти 90 % жителей Соединенного Королевства считает, что необходимо увековечить заслуги принца Филиппа перед страной. Пожертвования на создание памятника сможет внести любой желающий.
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