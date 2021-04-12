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Во время стрельбы в Сиэтле пострадали четыре человека, в том числе подросток

12 апреля 2021 09:15
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Новости США. Стрельба в американском Сиэтле. Четыре человека получили ранения, в том числе девочка-подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время стрельбы в Сиэтле пострадали четыре человека, в том числе подросток-1

Несовершеннолетняя госпитализирована в критическом состоянии.

Во время стрельбы в Сиэтле пострадали четыре человека, в том числе подросток-4

Инцидент произошел в центральном районе города. Полицейские рассказали, что стрелявший мужчина пока не задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

# Стрельба в США # Фотофакт

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