Во время стрельбы в Сиэтле пострадали четыре человека, в том числе подросток

Новости США. Стрельба в американском Сиэтле. Четыре человека получили ранения, в том числе девочка-подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Стрельба в американском Сиэтле. Четыре человека получили ранения, в том числе девочка-подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несовершеннолетняя госпитализирована в критическом состоянии.
Инцидент произошел в центральном районе города. Полицейские рассказали, что стрелявший мужчина пока не задержан. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.