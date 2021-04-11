«Он никогда себя не выпячивал». Одноклассницы Петра Климука вспоминают, каким был в юности первый белорусский космонавт

Новости Беларуси. Держим путь в Брестский район на малую родину легенды космонавтики – Петра Климука. Эксклюзив программы «Неделя».
Экипаж добрался на МКС и уже вышел на связь. Олег Новицкий совершает свой третий полёт в космос
Новости Беларуси. Держим путь в Брестский район на малую родину легенды космонавтики – Петра Климука. Эксклюзив программы «Неделя».
Экипаж добрался на МКС и уже вышел на связь. Олег Новицкий совершает свой третий полёт в космос
Как память материализуется в бронзу: аккурат к 60-летию первого полета человека в космос здесь откроют скульптуру.
– Добрый был.
– Он таким и остался. Он никогда себя не выпячивал.
О том, как в школе списывали друг у друга, как не зазнался и о помощи родным местам. Одноклассницы первого космонавта Беларуси Петра Климука готовы рассказывать вечно и с юмором.
Ольга Чижаускас, одноклассница летчика-космонавта Петра Климука:
У него гармошка была. У нас все танцы были под его гармошку.
На родной земле Климука, в агрогородке Томашовка, работает единственный в нашей стране музей космонавтики при местной школе. Полторы тысячи экспонатов (большая часть – подлинники) и три тысячи посещений в год.
Евгений Григорьев, директор средней школы агрогородка Томашовка:
Музей должен рассказывать про космонавтику Беларуси в целом, начиная с тех моментов, когда наш первый космонавт достойно представил страну на этом поприще, и заканчивая современной космонавтикой, которая должна постоянно развиваться, быть на виду и на слуху. Как говорится, чтобы и через 20 лет наши дети говорили: «Я хочу стать космонавтом».
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