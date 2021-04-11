«Он никогда себя не выпячивал». Одноклассницы Петра Климука вспоминают, каким был в юности первый белорусский космонавт

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Как память материализуется в бронзу: аккурат к 60-летию первого полета человека в космос здесь откроют скульптуру.





– Добрый был.

– Он таким и остался. Он никогда себя не выпячивал.





О том, как в школе списывали друг у друга, как не зазнался и о помощи родным местам. Одноклассницы первого космонавта Беларуси Петра Климука готовы рассказывать вечно и с юмором.

Ольга Чижаускас, одноклассница летчика-космонавта Петра Климука:

У него гармошка была. У нас все танцы были под его гармошку.

На родной земле Климука, в агрогородке Томашовка, работает единственный в нашей стране музей космонавтики при местной школе. Полторы тысячи экспонатов (большая часть – подлинники) и три тысячи посещений в год.