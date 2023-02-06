«Война для экономистов или военного лобби, которое существует в США, – это выгода». Зачем устраивают войны?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу « По существу »!

Кирилл Казаков, СТВ: Как бы это ни было плохо, война – двигатель экономики. Любая военная разработка влечет за собой гражданскую разработку. Чем их больше, тем больше гражданских разработок. Война вызывает разрушения, а они – строительство. Строительство – локомотив экономики. Война для экономистов или военного лобби, которое существует в США, – это выгода.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук: Это решение прежде всего политических целей. Экономика действует в интересах политики. Можно говорить, что сейчас Америка ведет войну за свою землю, так? Конечно. Cargill, DuPont, Monsanto Company – это те, которые реально купили, даже Китай успел купить 5 % земли. Почему там так успешно прошли эти события в Харьковской области? Там уже это можно предполагать, что же там было на самом деле, а потом успешный сбор урожая, отправка. Нужно было Николаев еще запускать. Экономические цели где-то превалируют, но в интересах политических целей.

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Андрей Петрович берет клише Второй мировой войны и распространяет на сегодняшнюю ситуацию. Что должны быть огромные армии, должно быть вовлечено все население страны, чтобы воевать, должны погибнуть 40 миллионов. Но если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, то уровень жизни в 1939 году и сейчас, отношение к жизни немножко поменялись. Те граждане, которые сейчас живут на Западе, и живут очень хорошо, их заставить воевать сейчас в тотальной войне практически невозможно.

Алена Сырова, СТВ:

Давайте не будем брать только Запад, это распространяется на всех.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Странная военная операция». Чем мировая война отличается от мировой прокси-войны?

«Военные делают свое дело». Стоит ли бояться новостей об учениях и поставках оружия в Украину?

«Безвластие, мародерство, бандитизм». В каких случаях могут мобилизовать народное ополчение?