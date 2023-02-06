«Война для экономистов или военного лобби, которое существует в США, – это выгода». Зачем устраивают войны?
Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!
Кирилл Казаков, СТВ:
Как бы это ни было плохо, война – двигатель экономики. Любая военная разработка влечет за собой гражданскую разработку. Чем их больше, тем больше гражданских разработок. Война вызывает разрушения, а они – строительство. Строительство – локомотив экономики. Война для экономистов или военного лобби, которое существует в США, – это выгода.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Это решение прежде всего политических целей. Экономика действует в интересах политики. Можно говорить, что сейчас Америка ведет войну за свою землю, так? Конечно. Cargill, DuPont, Monsanto Company – это те, которые реально купили, даже Китай успел купить 5 % земли. Почему там так успешно прошли эти события в Харьковской области? Там уже это можно предполагать, что же там было на самом деле, а потом успешный сбор урожая, отправка. Нужно было Николаев еще запускать. Экономические цели где-то превалируют, но в интересах политических целей.
Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Андрей Петрович берет клише Второй мировой войны и распространяет на сегодняшнюю ситуацию. Что должны быть огромные армии, должно быть вовлечено все население страны, чтобы воевать, должны погибнуть 40 миллионов. Но если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, то уровень жизни в 1939 году и сейчас, отношение к жизни немножко поменялись. Те граждане, которые сейчас живут на Западе, и живут очень хорошо, их заставить воевать сейчас в тотальной войне практически невозможно.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте не будем брать только Запад, это распространяется на всех.
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