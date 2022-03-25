Силы ЛНР освободили уже 93% территории республики. Итоги 30-го дня специальной военной операции в Украине

25 марта 30-й день специальной военной операции в Украине. Основные задачи первого этапа уже выполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Существенно снижен боевой потенциал украинских войск. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Силы ЛНР освободили уже 93 % территории республики, а ДНР – чуть больше половины. Бои не прекращаются. Они ведутся по всей линии соприкосновения, но самые ожесточенные по-прежнему в Мариуполе.

В это время Европа «накачивает» Киев оружием. Причем масштабы поставок будут только увеличиваться. Такое решение мировые европейские лидеры приняли на экстренных саммитах НАТО и «Большой семерки». Кроме того, «расти» будут и санкции в сторону Москвы. В санкционном списке США оказалась Госдума России, а также руководители целого ряда крупных оборонных и финансовых организаций. В их числе глава Сбербанка. После такой «многообещающей помощи» Киеву, Белый дом анонсировал выступление Джо Байдена со «значительной» речью о событиях в Украине. Правда, во время короткой речи в Брюсселе американский президент не справился с бумагами, на которых был написан текст, и слегка запутался. Но у него еще есть время подготовиться.

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