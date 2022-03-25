ДНР и ЛНР при поддержке России продолжают освобождение территорий. Под контролем 132 населённых пункта

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии продолжают освобождение территорий. Под их контроль перешли уже 132 населенных пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня 30-й день военной спецоперации в Украине. Бои ведутся по всей линии соприкосновения, но самые ожесточенные по-прежнему в Мариуполе.

Сам город практически уничтожен, разрушено более 1 000 зданий. Из-за стрельбы туда невозможно доставить продукты питания и воду. Тысячи местных жителей, спасаясь от стрельбы и бомбежек, срочно покидают дома, при этом сильно рискуя жизнью, поскольку эвакуироваться им приходится под шквальным огнем. ​«Такой страх взял меня, как будто бы это Чернобыль». Эта жительница Мариуполя спаслась из-под обстрела. Подробнее здесь.

Украинские военные продолжают поливать «Градами» населенные пункты ЛНР и ДНР. Днем артиллерийскому обстрелу подвергся Донецк. Погибли две женщины, повреждены детский сад и школа. Всего за прошедшие сутки ДНР обстреляли более 30 раз. В освобожденной Волновахе военные нашли документы, доказывающие, что украинская армия активно готовилась к штурму и ведению уличных боев в городах Донбасса.

В Минобороны России сегодня, 25 марта, заявили об уничтожении складов ВСУ. Там находилась военная техника, бронетехника и вооружение. Помимо этого, ракетным ударом разрушена база подготовки иностранных наемников. За ночь российские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов. Минобороны России: «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз». Читайте здесь.