«Такой страх взял меня, как будто бы это Чернобыль». Эта жительница Мариуполя спаслась из-под обстрела

25 марта – 30-й день военной спецоперации России в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Донбассе всю ночь шли бои на всей линии соприкосновения. Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии продолжают операцию по освобождению территорий от украинских войск. Самые ожесточенные бои сейчас идут в Мариуполе.

Сам город практически уничтожен. Из-за стрельбы туда невозможно доставить продукты и воду. Тысячи местных жителей, спасаясь от стрельбы и бомбежек, срочно покидают город. При этом сильно рискуя жизнью, потому что эвакуироваться им приходится под шквальным огнем.

Мы вылезли из подъезда и перебежкой, быстро, перекапывая вот эти горы стекол, мусора и проводов… Прятались за разбитыми машинами, бежали быстренько по Зелинского, через арку. Встретили наших военных. Они сказали: вас там сейчас расстреляют. Слышно было, что эти вернулись, которые нас охраняли – стреляли нам вслед, кидали гранаты. Когда мы пересекали линию разграничения, была тишина гробовая. Было только слышно верхний обстрел. Горели дома, стреляли танки. Стреляли, представляете, из жилых домов. Выгнали людей из квартир. Город превратился в мертвое, страшное существо. Такой страх взял меня, как будто бы это Чернобыль.