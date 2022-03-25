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Минобороны России: «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз»

25 марта 2022 10:27
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Украинские военные продолжают поливать «Градами» населенные пункты ЛНР и ДНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько часов назад артиллерийскому обстрелу подвергся Донецк. Повреждены детский сад и школа. Всего за прошедшие сутки ДНР обстреляли более 30 раз, выпустив почти 500 боеприпасов.

Минобороны России: «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз»-1

В Минобороны России заявили об уничтожении складов ВСУ. Там находилась военная техника, бронеавтомобили и вооружение. Помимо этого ракетным ударом разрушена база подготовки иностранных наемников. За ночь российские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов.

Минобороны России: «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз»-4

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Группировка войск российских Вооруженных сил за ночь продвинулась еще на четыре километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских Вооруженных сил.

Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны.

Российская армия продолжает оказывать помощь местному населению в освобожденных районах. Военные организуют подвоз продовольствия, воды и самых необходимых товаров. 25 марта Росгвардия совместно с МЧС доставила более 120 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область.

Минобороны России: «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз»-7

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