Сергей Лавров: российско-украинские переговоры в Беларуси безальтернативны

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба при участии своего турецкого коллеги общались более 1,5 часа.

Эта встреча стала первым контактом на таком уровне после начала специальной военной операции. Стороны так и не пришли к соглашению по прекращению огня. Лавров и Кулеба договорились продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах. Москва представила Киеву свои предложения по урегулированию конфликта, а Украина взяла их в разработку. Также Сергей Лавров заявил, что российско-украинские переговоры в Беларуси безальтернативны и нынешний контакт не будет их обесценивать.