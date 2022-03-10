Сергей Лавров: российско-украинские переговоры в Беларуси безальтернативны

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба при участии своего турецкого коллеги общались более 1,5 часа.
В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба при участии своего турецкого коллеги общались более 1,5 часа.
Эта встреча стала первым контактом на таком уровне после начала специальной военной операции. Стороны так и не пришли к соглашению по прекращению огня. Лавров и Кулеба договорились продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах. Москва представила Киеву свои предложения по урегулированию конфликта, а Украина взяла их в разработку. Также Сергей Лавров заявил, что российско-украинские переговоры в Беларуси безальтернативны и нынешний контакт не будет их обесценивать.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы приехали сюда не для того, чтобы подменить переговорный трек, который был создан президентом России и президентом Украины и который разворачивается на белорусской территории. Именно там обсуждаются все практические вопросы, именно там было подробнейшим образом разъяснено, что необходимо сделать, чтобы закончить этот кризис. Это и демилитаризация, и денацификация, и обеспечение нейтрального статуса Украины, целый ряд других вещей. И там идет деловой разговор.
Лавров также предупредил страны Запада об опасности поставок оружия в Украину и сообщил, что спецоперация России идет по плану.
Читайте также:
«Молимся за вас, ждали вас». Она расплакалась – комментарий жительницы ДНР о гуманитарной помощи
Двое мирных жителей ранены и повреждены 17 домов. Новая информация от Народной милиции ДНР
Минобороны России: «За время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины»