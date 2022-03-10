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«Молимся за вас, ждали вас». Она расплакалась – комментарий жительницы ДНР о гуманитарной помощи

10 марта 2022 12:01
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В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях (подробности здесь).  

Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Читайте здесь.  

В ходе российской спецоперации на территории Украины захваченные города также освобождают военные ЛНР и ДНР. Огонь ведется только по военным объектам.  

«Молимся за вас, ждали вас». Она расплакалась – комментарий жительницы ДНР о гуманитарной помощи-1

10 марта в Украине заявили об открытии гуманитарных коридоров по семи направлениям. В том числе из Мариуполя. Сейчас в городе находятся минимум 400 тысяч мирных жителей. Накануне они оказались заблокированы украинскими силовиками.  

«Буквально за руку там бабушек тянули». Вот что рассказал житель Мариуполя после эвакуации из города.  

«Молимся за вас, ждали вас». Она расплакалась – комментарий жительницы ДНР о гуманитарной помощи-4

Тем временем в ЛНР и ДНР открылись пункты распределения гуманитарной помощи. Оттуда грузы будут доставлять на освобожденные территории Донбасса. К отправке уже подготовили более 20 тонн самого необходимого.  

Зеленский: бездействие Запада приводит к смерти мирных жителей в Украине – подробности здесь.  

«Молимся за вас, ждали вас». Она расплакалась – комментарий жительницы ДНР о гуманитарной помощи-7

Сейчас все хорошо. Спасибо, что вы нам вот это привезли, помощь. Мы очень благодарны. Молимся за вас, ждали вас.  

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# Международная политика # Татьяна Савчик # Фотофакт

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