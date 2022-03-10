«Молимся за вас, ждали вас». Она расплакалась – комментарий жительницы ДНР о гуманитарной помощи

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях (подробности здесь).
Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Читайте здесь.
В ходе российской спецоперации на территории Украины захваченные города также освобождают военные ЛНР и ДНР. Огонь ведется только по военным объектам.
10 марта в Украине заявили об открытии гуманитарных коридоров по семи направлениям. В том числе из Мариуполя. Сейчас в городе находятся минимум 400 тысяч мирных жителей. Накануне они оказались заблокированы украинскими силовиками.
«Буквально за руку там бабушек тянули». Вот что рассказал житель Мариуполя после эвакуации из города.
Тем временем в ЛНР и ДНР открылись пункты распределения гуманитарной помощи. Оттуда грузы будут доставлять на освобожденные территории Донбасса. К отправке уже подготовили более 20 тонн самого необходимого.
Зеленский: бездействие Запада приводит к смерти мирных жителей в Украине – подробности здесь.