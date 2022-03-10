Двое мирных жителей ранены и повреждены 17 домов. Новая информация от Народной милиции ДНР

Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Читайте здесь .

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях ( подробности здесь ).

Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:

Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам населенных пунктов нашей республики. Под обстрелы попало в районе 10 населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии есть жертвы среди гражданского населения. Двое мирных жителей получили ранения. Повреждено 17 жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и три транспортных средства. Обесточены населенный пункт Александровка, поселок Шахты № 12 и поселок Брикетный. Без электроэнергии около 3 000 абонентов.

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