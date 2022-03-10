Прямой эфир

Двое мирных жителей ранены и повреждены 17 домов. Новая информация от Народной милиции ДНР

10 марта 2022 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях (подробности здесь).  

Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Читайте здесь.  

Двое мирных жителей ранены и повреждены 17 домов. Новая информация от Народной милиции ДНР-1

Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции ДНР:  
Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам населенных пунктов нашей республики. Под обстрелы попало в районе 10 населенных пунктов республики. В результате украинской агрессии есть жертвы среди гражданского населения. Двое мирных жителей получили ранения. Повреждено 17 жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и три транспортных средства. Обесточены населенный пункт Александровка, поселок Шахты № 12 и поселок Брикетный. Без электроэнергии около 3 000 абонентов.

Читайте также:  

Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины  

Нет воды, электричества и связи. Как Донбасс справляется с гуманитарной катастрофой?  

Игорь Конашенков: «Подготовленных украинских летчиков первого и второго классов практически не осталось»  

# Международная политика # Эдуард Басурин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны России: «За время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины»
10 марта 2022 11:53

Минобороны России: «За время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины»

Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины
10 марта 2022 10:59

Стороны не пришли к соглашению по прекращению огня. В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины

«Пусть наслаждаются общением друг с другом». Россия больше не будет участвовать в Совете Европы
10 марта 2022 09:39

«Пусть наслаждаются общением друг с другом». Россия больше не будет участвовать в Совете Европы