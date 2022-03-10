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Минобороны России: «За время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины»

10 марта 2022 11:53
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В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях (подробности здесь).  

Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Читайте здесь.  

В ходе российской спецоперации на территории Украины захваченные города также освобождают военные ЛНР и ДНР. Огонь ведется только по военным объектам.  

Минобороны России: «За время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины»-1

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:  
Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. Всего за время операции уничтожено 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны. 86 радиационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин. 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.  

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# Международная политика # Игорь Конашенков # Фотофакт

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