Минобороны России: «За время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины»

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях (подробности здесь).
Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Читайте здесь.
В ходе российской спецоперации на территории Украины захваченные города также освобождают военные ЛНР и ДНР. Огонь ведется только по военным объектам.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. Всего за время операции уничтожено 2 911 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны. 86 радиационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин. 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.
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