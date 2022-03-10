Минобороны России: «За время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины»

В Турции состоялись переговоры глав МИД России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги встречи озвучены на пресс-конференциях (подробности здесь).

Народная милиция ДНР: из Мариуполя эвакуировано 16 мирных жителей. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Читайте здесь.

В ходе российской спецоперации на территории Украины захваченные города также освобождают военные ЛНР и ДНР. Огонь ведется только по военным объектам.