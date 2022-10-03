«Самый страшный сон Байдена». Почему Америка так боится целостности Европы?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Становится ясно, что у кого-то есть острое желание поджечь пороховую бочку Европы, как говорят многие эксперты. Олег Сергеевич, как вы считаете, есть ли риск этого? Сейчас мир уже перестал быть монополярным, но многополярность еще не выстроилась.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Конечно, есть. Я объясню, почему он есть. Американцам не нужна сильная Европа.
Надежда Сасс:
Почему Европа этого не понимает?
Олег Гайдукевич:
Какой самый страшный сон Байдена? Он просыпается, а Европа единая, хорошие отношения с Россией и Беларусью, развивается экономика, и Америке конец. Им это не надо. Что надо делать? Европу ослаблять. Как? С одной стороны, свои сателлиты – Литва, Польша, другие страны, которые раскалывают Евросоюз изнутри. С другой стороны, конфликты. Украину подожгли, Россия победит, решит там вопросы. Что дальше делать? У нас еще есть замороженный конфликт в Косово. Если надо, мы Европе подбросим эту проблему. И самое страшное, что европейцы должны решать эту проблему сами. Им не дают. Вот если бы они были суверенные и независимые по-настоящему, они бы сказали: американцы, разбирайтесь у себя на острове, где вы живете, мы у себя в Европе решим сами. И тогда был бы мир и в Сербии, и в Косово. К сожалению, Косово могут кинуть в этот костер войны. Когда? Когда будет нужно, когда они почувствуют, что им надо еще больше Европу ослабить. Все, что сейчас происходит, – это попытка ослабить Германию в первую очередь, которая с каждым месяцем слабеет и будет слабеть.
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