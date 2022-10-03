«Самый страшный сон Байдена». Почему Америка так боится целостности Европы?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Становится ясно, что у кого-то есть острое желание поджечь пороховую бочку Европы, как говорят многие эксперты. Олег Сергеевич, как вы считаете, есть ли риск этого? Сейчас мир уже перестал быть монополярным, но многополярность еще не выстроилась. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Конечно, есть. Я объясню, почему он есть. Американцам не нужна сильная Европа. Надежда Сасс:

Почему Европа этого не понимает?