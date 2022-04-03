Самый любопытный момент – участие олигарха Абрамовича. Что предполагают политологи о переговорах между Россией и Украиной?

На неделе прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На неделе прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Представители России и Украины встретились в Стамбуле. Переговоры длились три часа. После их окончания руководитель российской группы заявил, что Украина выразила готовность отказаться от размещения и производства на своей территории любых видов оружия массового поражения. Киев также не будет претендовать на членство в военных союзах и не будет размещать на своей территории базы и иностранные войска. В свою очередь Россия согласна временно остановить наступление на киевском и черниговском направлениях.
Такие заявления внушают сдержанный оптимизм, но возникают и вопросы. Эксперты отмечают, что конфликт должен завершиться заключением так называемого договора о безопасности с Украиной. Но Киев хочет, чтобы документ подписали около десятка крупных государств. А после его вынесут на референдум, и уже понятно, что это все может занять годы. Но самый любопытный момент переговоров – это участие в них как посредника олигарха Романа Абрамовича.
Политологи предполагают, что речь идет об интересах международного капитала. Например, о вопросах сохранения контроля над одесскими портами, об обеспечении поставок редких металлов и неона, от которых зависит мировой рынок микроэлектроники. То есть на переговорах появился третий игрок – это глобальный капитал, который имеет свои интересы на украинских территориях и будет их отстаивать.
Но в любом случае переговоры не завершены. Не все позиции согласованы, так что есть вероятность новой встречи, а для нас процесс урегулирования конфликта в Украине небезразличен еще и потому, что именно в Минске в 2014-м заложили основу для разрешения ситуации мирным путем. Во Дворце Независимости состоялась историческая встреча Нормандской четверки. Беларусь приложила максимум усилий, чтобы эти переговоры принесли результат. И такой миротворческий посыл мы сохранили и ретранслируем на весь мир. В этот раз Александр Лукашенко также лично участвовал и всячески содействовал организации переговоров России и Украины. И первые раунды состоялись именно на белорусской территории.
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