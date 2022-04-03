Самый любопытный момент – участие олигарха Абрамовича. Что предполагают политологи о переговорах между Россией и Украиной?

На неделе прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Представители России и Украины встретились в Стамбуле. Переговоры длились три часа. После их окончания руководитель российской группы заявил, что Украина выразила готовность отказаться от размещения и производства на своей территории любых видов оружия массового поражения. Киев также не будет претендовать на членство в военных союзах и не будет размещать на своей территории базы и иностранные войска. В свою очередь Россия согласна временно остановить наступление на киевском и черниговском направлениях.

Такие заявления внушают сдержанный оптимизм, но возникают и вопросы. Эксперты отмечают, что конфликт должен завершиться заключением так называемого договора о безопасности с Украиной. Но Киев хочет, чтобы документ подписали около десятка крупных государств. А после его вынесут на референдум, и уже понятно, что это все может занять годы. Но самый любопытный момент переговоров – это участие в них как посредника олигарха Романа Абрамовича.

Политологи предполагают, что речь идет об интересах международного капитала. Например, о вопросах сохранения контроля над одесскими портами, об обеспечении поставок редких металлов и неона, от которых зависит мировой рынок микроэлектроники. То есть на переговорах появился третий игрок – это глобальный капитал, который имеет свои интересы на украинских территориях и будет их отстаивать.