«Это всё сделал не Путин в Германии». Немецкий депутат раскритиковал правительство

Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и, вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку.
К чему приводят санкции – в сюжете Яны Шипко.
Тем временем Европе, если можно так выразиться, повезло, что отопительный сезон подходит к концу. Немцы с тревогой ждут, не придется ли сесть на энергетический голодный паек.
Норберт Клейнвехтер, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии»:
Падает уровень жизни людей и, мои дамы и господа, это ваша инфляция, это ваша вина. Это все сделал не Путин в Германии, а Европейский центральный банк, который печатает деньги без конца и края. И это ваши ужасно высокие налоги, с помощью которых вы пытаетесь воспитывать людей. За последние 20 лет утроилось количество денег. Спросите людей, зарабатывают ли они в три раза больше? Единственное, что было – так это цены утроились на все. Людям не до смеха. Люди сейчас не знают, как им купить одежду для своих детей, как им платить аренду за квартиру, как им платить за отопление!
Тем временем немцы могут остаться не только без картофеля фри, но и без горчицы к любимым баварским колбаскам. О дефиците горчичных семян уже заявило немецкое объединение продуктов питания. Если верить экспертам, последствия геополитического конфликта еще почувствуют во всем мире. И в первую очередь – в беднейших регионах, которые и так знакомы с голодом – Африки и Ближнего Востока.
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