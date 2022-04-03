«Это всё сделал не Путин в Германии». Немецкий депутат раскритиковал правительство

Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и, вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку.

К чему приводят санкции – в сюжете Яны Шипко.

Тем временем Европе, если можно так выразиться, повезло, что отопительный сезон подходит к концу. Немцы с тревогой ждут, не придется ли сесть на энергетический голодный паек.