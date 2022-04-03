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«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы

03 апреля 2022 17:29
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Люди из Украины стучатся и в наши двери. Для белорусов принцип в этой ситуации один – мы славяне и в беде своих не бросим. В нашу страну прибыли уже тысячи беженцев из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни приходят на нашу границу ежедневно. Мы предоставили крышу над головой, еду, медицинскую и психологическую помощь каждому, кто в этом нуждается.

С теми, кто обрел в Беларуси мир и спокойствие, встретилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Каждый день в Беларусь прибывают десятки и даже сотни граждан Украины. Одни транзитом, чтобы проследовать дальше в Россию или Европу, другие остаются здесь.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-4

Они добираются до границы как могут и на чем могут. В обход, на машинах, велосипедах, поездах и просто пешком, преодолевая десятки километров – только бы добраться туда, где безопасно.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-7

С начала марта в нашу страну прибыли свыше 11,5 тысячи граждан Украины. Преимущественно старики, женщины с детьми. Ей 83, но, несмотря на возраст, она преодолела это сложнейшее путешествие. На границе встречают родные и близкие.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-10

А ты говорила, не дойдешь. Все хорошо!

Алексей Бегун: Украина официально закрыла госграницу. Люди вынуждены следовать тайными тропами – читайте далее.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-13

Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме. И даже ночью без промедления оформляют документы. Если необходимо, дежурит скорая. В этом случае она понадобилась ребенку. У девочки была высокая температура. Рядом расположились мобильные пункты помощи белорусского Красного Креста.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-16

Здесь можно передохнуть с дороги. Жители приграничных украинских деревень приходят за горячей едой. Наталья рассказывает: ее поселок Добрянка фактически в блокаде. Несколько недель туда не привозят продукты и лекарства. Ее дети и внуки уже в Беларуси. А сама все не решается покинуть нажитые места.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-19

Куда я дом кину, который обживала, что-то покупала? Ну как это все кинуть? Землю когда пахала осенью.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-22

Тем временем в здравницах региона уже разместились более 400 беженцев. Один из санаториев «Ченки» под Гомелем. Тем, кому сейчас так необходима крыша над головой, выделили целый корпус. Предусмотрено трехразовое питание. Первые дни люди просто отдыхают и молчат. Как только приходят в себя, делятся пережитым.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-25

Руслан с друзьями преодолели путь в 250 километров на велосипедах. Из Киева до белорусской границы добрались за четверо суток. Ночевали у местных жителей и снова вперед.

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы-28

Проселочными дорогами, в основном старались держаться центральных дорог, асфальтированных. Через российские блок-посты, прошли мы их около 30, может, больше.

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# Беженцы # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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