«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы

Люди из Украины стучатся и в наши двери. Для белорусов принцип в этой ситуации один – мы славяне и в беде своих не бросим. В нашу страну прибыли уже тысячи беженцев из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни приходят на нашу границу ежедневно. Мы предоставили крышу над головой, еду, медицинскую и психологическую помощь каждому, кто в этом нуждается. С теми, кто обрел в Беларуси мир и спокойствие, встретилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Каждый день в Беларусь прибывают десятки и даже сотни граждан Украины. Одни – транзитом, чтобы проследовать дальше в Россию или Европу, другие остаются здесь.

Они добираются до границы как могут и на чем могут. В обход, на машинах, велосипедах, поездах и просто пешком, преодолевая десятки километров – только бы добраться туда, где безопасно.

С начала марта в нашу страну прибыли свыше 11,5 тысячи граждан Украины. Преимущественно старики, женщины с детьми. Ей 83, но, несмотря на возраст, она преодолела это сложнейшее путешествие. На границе встречают родные и близкие.

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Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме. И даже ночью без промедления оформляют документы. Если необходимо, дежурит скорая. В этом случае она понадобилась ребенку. У девочки была высокая температура. Рядом расположились мобильные пункты помощи белорусского Красного Креста.

Здесь можно передохнуть с дороги. Жители приграничных украинских деревень приходят за горячей едой. Наталья рассказывает: ее поселок Добрянка фактически в блокаде. Несколько недель туда не привозят продукты и лекарства. Ее дети и внуки уже в Беларуси. А сама все не решается покинуть нажитые места.

Куда я дом кину, который обживала, что-то покупала? Ну как это все кинуть? Землю когда пахала осенью.

Тем временем в здравницах региона уже разместились более 400 беженцев. Один из санаториев «Ченки» под Гомелем. Тем, кому сейчас так необходима крыша над головой, выделили целый корпус. Предусмотрено трехразовое питание. Первые дни люди просто отдыхают и молчат. Как только приходят в себя, делятся пережитым.