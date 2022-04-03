ООН пыталась решить гуманитарные проблемы в Украине. К чему это привело?

Впрочем, в последнее время к ООН все больше вопросов. Организацию, которая должна быть мировым третейским судьей, все больше обвиняют в ангажированности и предвзятости. Так, на сообщения России о существовании в Украине биолабораторий в ООН заявили, что у них таких данных нет. Но это не значит, что таких лабораторий не существует. Чуть ли не по всему черноморскому побережью Турции плавают мины, а ООН всего лишь выражает обеспокоенность.