ООН пыталась решить гуманитарные проблемы в Украине. К чему это привело?

Разрешить гуманитарные проблемы в Украине попытались и в ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ради этого даже созвали заседание Совета безопасности. Но в итоге никаких ключевых решений не приняли.
Разрешить гуманитарные проблемы в Украине попытались и в ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ради этого даже созвали заседание Совета безопасности. Но в итоге никаких ключевых решений не приняли.
Впрочем, в последнее время к ООН все больше вопросов. Организацию, которая должна быть мировым третейским судьей, все больше обвиняют в ангажированности и предвзятости. Так, на сообщения России о существовании в Украине биолабораторий в ООН заявили, что у них таких данных нет. Но это не значит, что таких лабораторий не существует. Чуть ли не по всему черноморскому побережью Турции плавают мины, а ООН всего лишь выражает обеспокоенность.
Ольга Коршун, СТВ:
А Россию и вовсе призывают исключить из Совбеза организации. Понятно: кто платит, тот и диктует повестку. В нашем случае больше всего в бюджет Организации Объединенных Наций вкладываются США – 22 % от общего объема. Но эксперты говорят, что после нынешних событий в Украине и афтершоков мир не будет прежним. А многие международные организации и союзы, которые существуют в нынешней реальности, не переживут этого геополитического слома.