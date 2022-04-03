С конца февраля 2022-го Украину покинули более 4 млн человек. Как относятся к беженцам в разных странах?
Растет число беженцев из Украины. По данным ООН, с конца февраля эту страну покинули более 4 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Люди вынуждены искать новое пристанище. Это всегда непросто. Но в этой ситуации больше поражает поведение не беженцев, оказавшихся в действительно сложной ситуации, а некоторых европейских стран. Особенно выделяется Польша.
Она открыто демонстрирует избирательный подход к беженцам. Поляки распахнули двери для украинцев, а вот от других страждущих готовы отбиваться водометами и ядовитым газом. Как это происходило на наших глазах, когда в «Брузгах» застряли сотни мигрантов из Ирака, Сирии и Ирана.
Поляки проводят просто настоящий отбор по национальному принципу. Ведь даже многие из тех, кто уже живет в Польше, не понимают, по какому принципу пропускают в страну. Почему одних принимают по упрощенной процедуре, а другим отказывают в предоставлении убежища либо бесконечно затягивают этот процесс? Это ли ни проявление дискриминации и нарушение прав человека, в беспрекословном соблюдении которых Европейский союз так долго и упорно всех убеждал и даже поучал?
ООН пыталась решить гуманитарные проблемы в Украине. К чему это привело? Читайте здесь.