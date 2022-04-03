Алексей Бегун: Украина официально закрыла госграницу. Люди вынуждены следовать тайными тропами

Люди из Украины стучатся и в наши двери. Для белорусов принцип в этой ситуации один – мы славяне и в беде своих не бросим. В нашу страну прибыли уже тысячи беженцев из Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сотни приходят на нашу границу ежедневно. Мы предоставили крышу над головой, еду, медицинскую и психологическую помощь каждому, кто в этом нуждается.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Украина официально закрыла государственную границу с Республикой Беларусь. То есть граждан Украины в Республику Беларусь не пускают. Поэтому они вынуждены использовать территорию Республики Польша в том числе, чтобы попасть на территорию Беларуси, в том числе к своим родственникам. Или какими-то тайными тропами проследовать на территорию нашего государства. Фактически каждый день только на гомельском участке границы прибывают больше чем 100 человек, причем с абсолютно разными жизненными ситуациями и зачастую без документов, удостоверяющих личность.

Читайте также:

Подросток из Донбасса проходит реабилитацию под Минском. Вот как он объясняет 5-летней сестре, что происходит в Украине

«Куда я дом кину, который обживала?» Почему некоторые украинцы не хотят уезжать и как принимают отчаявшихся белорусы

В родном городе они привыкли жить без света и воды. Поговорили с семьёй из ЛНР, которая больше 5 лет живёт в Витебске