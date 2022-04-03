«Украина фактически раздроблена на три части». Депутат Госдумы России о предпосылках спецоперации

Чтобы понять глубинные причины конфликта в Украине и оценить, как ситуация может развиваться дальше, мы решили обсудить эти вопросы с Юрием Афониным, депутатом Госдумы России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он не раз бывал на Украине в качестве международного наблюдателя на выборах, так что мог вникнуть в глубинные процессы, которые происходили в украинском обществе в последнее время.

Юрий Афонин, депутат Государственной думы Российской Федерации:

Мы видим, что после майданного переворота в Украине 2014 года шла планомерная борьба против славянской цивилизации, против русского мира. Мы видели, что шла эскалация конфликта в Донбассе. Они не успокоились в рамках своих военных действий против республик Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик, и за период 8 лет погибло более 10 тысяч человек. Постоянные обстрелы, гибель мирных жителей, в том числе и маленьких детей, женщин, стариков. У нашего Генштаба, специальных служб была полная информация. И то, что в ближайшее время украинская военщина развязала бы конфликт в Донбассе, в котором могли погибнуть сотни тысяч мирных жителей, было очевидно. Поэтому это упреждающее действо.

Ольга Коршун:

Какие были предпосылки для проведения спецоперации? Почему пришлось прибегнуть к таким радикальным мерам?

Юрий Афонин:

Украина фактически раздроблена на три части. Это восток Украины, который голосовал за Компартию Украины или за Партию регионов, там не было никакой поддержки этих националистических, прозападных партий. Был запад Украины, совершенно антироссийски настроенный, со своей биологией: Ивано-Франковская область, Тернопольская и так далее. И центр Украины, который постепенно смещался в сторону Запада за счет и украинской элиты, которая годами формировалась. То есть совершенно разноплановые. На востоке 90 % голосует против бандеровцев и всех этих приспешников Запада, а там – на обратной составляющей. Но нет единого государства. Такого нет в Российской Федерации. Я, кстати, был наблюдателем на белорусских выборах, тоже вижу монолитность вашего народа. А вот наша братская Украина – оказалось, фактически на территории одного государства три разных восприятия реальности.

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