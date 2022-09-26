Der Spiegel: пугающие цены на газ угрожают существованию граждан Германии

Новости Германии. Ужасающие цены на газ угрожают существованию граждан Германии и немецких компаний. С таким заголовком вышел крупнейший в стране журнал Der Spiegel. Проблема достигла таких масштабов, что потребовала рассмотрения в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как говорится в публикации, депутаты обсудили ситуации немцев, которые «больше не знают, как платить за электроэнергию», потому что счета взлетели до небес. Вот только дальше слов дело не пошло. Парламентарии признали, что ситуация критическая, а у правительства нет плана по выходу из нее. Они призвали власти «наконец-то сделать что-нибудь – и сделать это немедленно». И на этом разошлись.