Более половины итальянцев стали меньше есть из-за высоких цен на продукты

Новости Италии. Более половины итальянцев из-за высоких цен стали меньше есть. Таковы результаты опроса, проведенного Национальным институтом изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 % людей сказали, что из-за высокой стоимости стали меньше покупать продуктов. Растет число жителей, которые вынуждены ограничивать свое меню. Так, 27 % итальянцев стали реже есть колбасу, 26 % – рыбу и 21 % – мясо. Отказались от овощей и фруктов 14 % опрошенных. Кроме того, в целях экономии почти 50 % жителей страны перестали готовить еду в духовках.