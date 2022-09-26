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Более половины итальянцев стали меньше есть из-за высоких цен на продукты

26 сентября 2022 14:20
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Новости Италии. Более половины итальянцев из-за высоких цен стали меньше есть. Таковы результаты опроса, проведенного Национальным институтом изучения общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины итальянцев стали меньше есть из-за высоких цен на продукты-1

60 % людей сказали, что из-за высокой стоимости стали меньше покупать продуктов. Растет число жителей, которые вынуждены ограничивать свое меню. Так, 27 % итальянцев стали реже есть колбасу, 26 % – рыбу и 21 % – мясо. Отказались от овощей и фруктов 14 % опрошенных. Кроме того, в целях экономии почти 50 % жителей страны перестали готовить еду в духовках.

# Кризис в ЕС # Новости Италии # Фотофакт

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