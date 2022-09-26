В Южной Корее загорелся крупный торговый центр, есть жертвы

Новости Республики Корея. Семь человек погибли при пожаре в крупном торговом центре в южнокорейском городе Тэджон. Пламя вспыхнуло рано утром в подвале и стало распространяться по зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия прибыли около 120 спасателей и несколько десятков пожарных машин. Были эвакуированы несколько сотен человек как из самого центра, так и соседних зданий. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной происшествия.