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В Южной Корее загорелся крупный торговый центр, есть жертвы

26 сентября 2022 13:07
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Новости Республики Корея. Семь человек погибли при пожаре в крупном торговом центре в южнокорейском городе Тэджон. Пламя вспыхнуло рано утром в подвале и стало распространяться по зданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее загорелся крупный торговый центр, есть жертвы-1

На место происшествия прибыли около 120 спасателей и несколько десятков пожарных машин. Были эвакуированы несколько сотен человек как из самого центра, так и соседних зданий. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной происшествия.

# Пожар # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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