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При падении самолёта в Танзании 3 человека погибли, ещё 26 пострадали

06 ноября 2022 13:34
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Новости Танзании. Мы продолжаем следить за ходом спасательной операции в Танзании. Там 6 ноября потерпел крушение пассажирский самолет. При заходе на посадку лайнер рухнул в озеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

При падении самолёта в Танзании 3 человека погибли, ещё 26 пострадали-1

По меньшей мере 3 человека погибли, еще 26 пострадали. Всего в момент трагедии на борту находились, по последним данным, 43 человека. Количество пропавших без вести уточняется. На месте продолжают работать спасательные катера. Предположительно, самолет мог упасть из-за шторма и проливных дождей в районе аэропорта.  

В Танзании разбился пассажирский самолет с более чем 50 людьми на борту (тут подробнее).  

# Крушение # Фотофакт

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