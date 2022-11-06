При падении самолёта в Танзании 3 человека погибли, ещё 26 пострадали

Новости Танзании. Мы продолжаем следить за ходом спасательной операции в Танзании. Там 6 ноября потерпел крушение пассажирский самолет. При заходе на посадку лайнер рухнул в озеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По меньшей мере 3 человека погибли, еще 26 пострадали. Всего в момент трагедии на борту находились, по последним данным, 43 человека. Количество пропавших без вести уточняется. На месте продолжают работать спасательные катера. Предположительно, самолет мог упасть из-за шторма и проливных дождей в районе аэропорта.