«Приюты перегружены». В Венгрии местные жители не могут содержать питомцев

Новости Венгрии. Кошельки европейцев настолько поскуднели, что они начали избавляться от домашних питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венгрии. Кошельки европейцев настолько поскуднели, что они начали избавляться от домашних питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В крупнейшем приюте Венгрии сейчас находятся более тысячи собак, кошек и домашних птиц. Туда они перекочевали из некогда самодостаточных, казалось бы, семей. Рост цен на продовольствие и электричество играет не в пользу братьев наших меньших. Возвращаются на попечение зоозащитников и те животные, которых несколько лет назад забирали из приютов.
Кинга Шнайдер, представитель приюта для животных «Ноев ковчег»:
Наш список возвращенных животных очень длинный. Такие животные были всегда, но в последнее время их число увеличилось. Во всех случаях основными мотивами являются трудности, с которыми приходится сталкиваться людям из-за стоимости жизни, цен на энергию и высоких затрат на ветеринаров.
Жофия Орбан, президент Венгерского альянса защиты животных:
Животных много, приюты перегружены более чем на 100 процентов. А наши расходы за последние полгода выросли на 30-50 процентов. И никакой государственной поддержки мы не получаем.
Многие приюты сейчас перегружены и вынуждены отказывать сотням владельцев кошек и собак. По данным Венгерского альянса защиты животных, такая ситуация по всей стране. Тяжело приходится и приютам: их содержание становится непомерно накладным. Как результат, в Венгрии ежедневно пополняется число бездомных животных.
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