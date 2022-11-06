«Приюты перегружены». В Венгрии местные жители не могут содержать питомцев

Новости Венгрии. Кошельки европейцев настолько поскуднели, что они начали избавляться от домашних питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крупнейшем приюте Венгрии сейчас находятся более тысячи собак, кошек и домашних птиц. Туда они перекочевали из некогда самодостаточных, казалось бы, семей. Рост цен на продовольствие и электричество играет не в пользу братьев наших меньших. Возвращаются на попечение зоозащитников и те животные, которых несколько лет назад забирали из приютов.

Кинга Шнайдер, представитель приюта для животных «Ноев ковчег»:

Наш список возвращенных животных очень длинный. Такие животные были всегда, но в последнее время их число увеличилось. Во всех случаях основными мотивами являются трудности, с которыми приходится сталкиваться людям из-за стоимости жизни, цен на энергию и высоких затрат на ветеринаров.