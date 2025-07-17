«Рада поддержала». Свириденко стала новым премьер-министром Украины

Парламент Украины утвердил Юлию Свириденко в должности премьер-министра страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

«Рада поддержала назначение Свириденко на должность премьера. За – 262», – написал он в своем Telegram-канале.

Свириденко до этого назначения занимала посты вице-премьера и министра экономики.

Ранее Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля и расформировала правительство. Позднее президент Украины Владимир Зеленский внес предложение утвердить Свириденко премьером, а Шмыгаля – министром обороны.

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