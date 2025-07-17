Польских пограничников забросали коктейлями Молотова

Пробиваясь к обещанному Европой убежищу, люди преодолевают тысячи километров и сотни преград. Сталкиваясь на пути с жестокостью и силой, они идут на крайние меры. Эти кадры сделаны на польско-белорусской границе в районе Черемхи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.