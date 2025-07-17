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Польских пограничников забросали коктейлями Молотова

17 июля 2025 13:34
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Пробиваясь к обещанному Европой убежищу, люди преодолевают тысячи километров и сотни преград. Сталкиваясь на пути с жестокостью и силой, они идут на крайние меры. Эти кадры сделаны на польско-белорусской границе в районе Черемхи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польских пограничников забросали коктейлями Молотова-2

Бутылка с зажигательной смесью стала последним способом защититься от жестокости польских пограничников. Ее бросили через забор. Пролитая жидкость загорелась. Стражи границы не пострадали. Им удалось задержать 10 иностранцев (пятеро граждан Афганистана и столько же выходцев из Эритреи). Они сейчас находятся в распоряжении пограничной охраны Польши.

# Граница

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