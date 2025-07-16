Рада Украины отправила премьера Шмыгаля в отставку

Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом пишет ТАСС.

Путем голосования в среду, 16 июля, Шмыгаль и правительство отправлены в отставку. Сообщается, что премьер на своей странице в социальных сетях поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского.

Уходящие в отставку министры продолжат исполнять обязанности до назначения нового правительства. Называется и срок: ожидается, что новое правительство в Украине будет назначено в четверг, 17 июля.



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