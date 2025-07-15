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Верховная рада Украины в 16-й раз продлила военное положение

15 июля 2025 16:42
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Верховная рада Украины в очередной раз приняла решение о продлении военного положения в стране. Соответствующий законопроект внесен Владимиром Зеленским накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховная рада Украины в 16-й раз продлила военное положение-2

Его инициативу поддержали 320 депутатов. Против высказался только один – представитель фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Решением большинства украинских депутатов до 5 ноября в Украине также сохраняется всеобщая мобилизация. Оба законопроекта были вынесены на отдельные голосования согласно регламенту украинского парламента. 

Продление военного положения делает невозможным проведение президентских и парламентских выборов. И это может служить определенным сигналом о том, что заявления Киева и Вашингтона о желании скорее урегулировать конфликт выглядят, мягко говоря, неправдоподобно. 

С начала кризиса в Украине Верховная рада регулярно пролонгирует военное положение и мобилизацию каждые 90 дней. Сегодняшнее решение уже 16-е.

# Международная политика

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