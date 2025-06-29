Рада готовит законопроект о проведении выборов в Украине

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в Украине готовят законопроект о проведении выборов после завершения боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, документ будет регламентировать организацию так называемых послевоенных выборов, чтобы жители могли реализовать свое избирательное право.

Парламент разрабатывает сценарии голосования, включая участие военных, образование округов, списки избирателей и обеспечение безопасности.

Стефанчук подчеркнула, что выборы будут возможны только после установления мира. Выборы президента, запланированные на март 2024 года, не было проведены из-за военного положения.

Срок президентских полномочий лидера Украины Владимира Зеленского истек в мае 2024 года.