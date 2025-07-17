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Умер известный российский кинорежиссер Юрий Кара

17 июля 2025 11:51
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Умер известный российский кинорежиссер Юрий Кара-0

Кинорежиссер Юрий Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет в Ялте. Похоронить режиссера планируется на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Кара родился в Донецке, получил высшее образование в Московском институте стали и сплавов, а затем окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютной картиной стал фильм «Двое на скамейке», а широкую славу ему принесла работа «Завтра была война». Среди других знаменитых картин – «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Пиры Валтасара».

Фильм «Мастер и Маргарита» долго не выходил в прокат из-за конфликтов с обладателями авторских прав и появился на экранах только в 2011 году. 

В фильмографии режиссера – десятки работ, большинство из которых по собственным сценариям. Кара удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, а также награжден государственными орденами за вклад в культуру.

Фото: pixabay

# Некролог

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